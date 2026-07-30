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Умер чемпион ОИ-1972 Иван Едешко

Умер чемпион ОИ-1972 Иван Едешко
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Легендарный советский баскетболист и тренер, а также заслуженный мастер спорта СССР Иван Едешко скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Едешко был автором легендарного «золотого» паса Олимпиады-1972, чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы со сборной СССР, обладателем Кубка европейских чемпионов и восьмикратным чемпионом СССР в составе ЦСКА.

По завершении карьеры баскетболиста Иван Иванович посвятил свою жизнь тренерской деятельности. В штабе сборной СССР он снова стал чемпионом мира в 1982 году, трижды становился чемпионом России с ЦСКА в качестве главного тренера и ассистента.

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