Умер чемпион ОИ-1972 Иван Едешко

Легендарный советский баскетболист и тренер, а также заслуженный мастер спорта СССР Иван Едешко скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Едешко был автором легендарного «золотого» паса Олимпиады-1972, чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы со сборной СССР, обладателем Кубка европейских чемпионов и восьмикратным чемпионом СССР в составе ЦСКА.

По завершении карьеры баскетболиста Иван Иванович посвятил свою жизнь тренерской деятельности. В штабе сборной СССР он снова стал чемпионом мира в 1982 году, трижды становился чемпионом России с ЦСКА в качестве главного тренера и ассистента.