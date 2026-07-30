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«Меня это здорово взбесило». Шакил О’Нил назвал худший данк через себя

«Меня это здорово взбесило». Шакил О’Нил назвал худший данк через себя
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Четырёхкратный чемпион НБА и член Зала славы Шакил О’Нил рассказал, какой момент считает самым неприятным за всю карьеру, когда соперник забил через него сверху.

— Однажды Деррик Коулмэн вколотил мне сверху левой рукой. Он пошёл в проход с левого края, я выпрыгнул на блок-шот, а после данка он ещё и погрозил мне пальцем, как Мутомбо. Меня это здорово взбесило. В следующем матче с «Нью-Джерси Нетс» я буквально сорвал весь щит.

— Это был самый жёсткий данк, который тебе когда-либо вколачивали за карьеру?
— Да. Хотя [Майкл] Джордан тоже однажды забил мне сверху после прохода вдоль лицевой, а я просто не успел подстраховать. За 19 лет карьеры мне вообще-то забивали у кольца всего раза четыре, и чисто, прямо спереди — только Джордан и Деррик Коулмэн, причём всего дважды. Для игрока, который блокирует броски и бережёт кольцо, это, по-моему, неплохая статистика», — сказал О’Нил в видео для The Old Man and The Three.

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