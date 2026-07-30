Опубликован топ-10 главных лиц НБА по версии CBS Sports

Авторитетный американский портал CBS Sports опубликовал топ-10 главных лиц Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на данный момент.
Топ-10 главных лиц НБА по версии CBS Sports.
1. Леброн Джеймс («Филадельфия Сиксерс»).
2. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
3. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
4. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
5. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
6. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
7. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
8. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
9. Яннис Адетокунбо («Майами Хит»).
10. Супермолодые игроки (в CBS Sports упомянули в этом пункте таких баскетболистов, как Купер Флэгг, Стефон Касл, Дилан Харпер и прочие. — Прим. «Чемпионата»).