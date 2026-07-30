«Настоящая легенда». Кириленко отреагировал на смерть Ивана Едешко

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал смерть советского баскетболиста и тренера Ивана Едешко. Олимпийский чемпион 1972 года ушёл на 82-м году жизни.

«Человек огромной души. Сегодня ушёл из жизни Иван Иванович Едешко. Мои самые искренние соболезнования его родным и близким. Для меня Иван Иванович был не просто легендой нашего баскетбола. Мне посчастливилось поиграть под его руководством, считать его своим наставником и близким другом.

Настоящая легенда. Очень светлый, смешной, невероятно теплый. Иван Иванович всегда производил впечатление родного человека, будто это твой дедушка или близкий родственник. Очень горько осознавать, что ушёл один из последних представителей той великой олимпийской команды 1972 года. Совсем недавно мы потеряли Алжана Жармухамедова, а теперь не стало и Ивана Ивановича.

Он оставил после себя огромное наследие. Его «золотой» пас навсегда останется одним из самых великих и узнаваемых моментов не только в истории баскетбола, но и всего отечественного спорта. Первенство России носит имя Ивана Ивановича Едешко. И это название мы сохраним, чтобы его отношение к игре, людям и баскетболу продолжало жить в новых поколениях спортсменов.

Светлая память великому человеку, навсегда вписавшему свое имя в историю нашего спорта», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.