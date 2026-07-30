Джефф Тиг объяснил, почему считает Уилта Чемберлена величайшим баскетболистом в истории

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Милуоки Бакс» в сезоне-2020/2021 американец Джефф Тиг объяснил, почему считает члена Зала славы и двукратного чемпиона НБА соотечественника Уилта Чемберлена величайшим баскетболистом в истории.

«Он лучший игрок в истории, чувак. Уилт стал MVP в свой дебютный год [в НБА], набирая в среднем 50 очков, братан. Чемберлен играл по 48 минут за матч, ни разу не покидал площадку. Уилт является величайшим спортсменом в истории. Он ни разу не покидал площадку после 80 игр, братан. Вот почему в следующем году он набирал в среднем всего 44 очка — Уилт устал», — приводит слова Тига аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.