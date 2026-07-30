15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джефф Тиг объяснил, почему считает Уилта Чемберлена величайшим баскетболистом в истории

Джефф Тиг объяснил, почему считает Уилта Чемберлена величайшим баскетболистом в истории
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Милуоки Бакс» в сезоне-2020/2021 американец Джефф Тиг объяснил, почему считает члена Зала славы и двукратного чемпиона НБА соотечественника Уилта Чемберлена величайшим баскетболистом в истории.

«Он лучший игрок в истории, чувак. Уилт стал MVP в свой дебютный год [в НБА], набирая в среднем 50 очков, братан. Чемберлен играл по 48 минут за матч, ни разу не покидал площадку. Уилт является величайшим спортсменом в истории. Он ни разу не покидал площадку после 80 игр, братан. Вот почему в следующем году он набирал в среднем всего 44 очка — Уилт устал», — приводит слова Тига аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Материалы по теме
Пришёл в секонд-хенд и озолотился. Как парень в США нашёл куртку легендарного Чемберлена
Пришёл в секонд-хенд и озолотился. Как парень в США нашёл куртку легендарного Чемберлена
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android