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НБА отказалась от предсезонных матчей на Ближнем Востоке из-за войны США и Ирана — ESPN

НБА отказалась от предсезонных матчей на Ближнем Востоке из-за войны США и Ирана — ESPN
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) впервые за пять лет не проведёт предсезонные матчи на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники.

По информации источника, такое решение было принято на фоне войны между США и Ираном, а также продолжающегося конфликта в регионе. Хотя лига не объявляла о проведении предсезонных матчей в Абу-Даби, ОАЭ, как это происходило на протяжении предыдущих четырёх лет, НБА вела переговоры с «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит», «Бруклин Нетс» и «Вашингтон Уизардс» относительно возможного участия в этих встречах.

Ранее в регионе возобновились боевые действия после затишья на несколько дней.

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