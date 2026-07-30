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Аллен Айверсон ответил, содействовал ли переходу Леброна в «Филадельфию»

Аллен Айверсон ответил, содействовал ли переходу Леброна в «Филадельфию»
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Аллен Айверсон ответил, содействовал ли переходу четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс».

«Нет, чувак. Знаешь, я всегда держусь своей полосы. Понимаю, что ему, вероятно, было трудно это сделать, учитывая семью, Кливленд и другие места, куда он подумывал переехать. Знал, что ему и так достаточно сложно, поэтому не пытался оказывать дополнительное давление. Просто сидел сложа руки и надеялся на лучшее. Это было благословением, что мы смогли пригласить его в город и дать ему шанс выиграть титул», — приводит слова Айверсона портал Fadeaway World.

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