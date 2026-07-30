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Легенда НБА Родман: я играл в баскетбол не ради славы — просто пытался выбраться из гетто

Легенда НБА Родман: я играл в баскетбол не ради славы — просто пытался выбраться из гетто
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65-летний член Зала славы баскетбола и пятикратный (1989-1990, 1996-1998) чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Деннис Родман объяснил, почему решил связать свою жизнь с баскетболом.

«Я играл в баскетбол не ради славы. Чёрт возьми, нет. Знаете, это не было моей целью. Моя цель была в том, чтобы выйти сюда, играть изо всех сил в баскетбол. Просто попытаться выбраться из гетто, попытаться чего-то добиться в жизни. Я четыре года был бездомным на улице. Знаю, каково это. Не знаю, понимаете ли вы, каково это — быть бездомным. Вы, наверное, видите много бездомных в Нью-Йорке и тому подобное. Это не очень приятно, особенно когда жарко. Но я выбрался из этого», — приводит слова Родмана портал Fadeaway World.

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