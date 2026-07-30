Карим Абдул-Джаббар оценил переход Леброна Джеймса в «Филадельфию»

Шестикратный чемпион НБА и член Зала славы Карим Абдул-Джаббар поделился мнением о переходе четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс».

«Насколько серьёзны его намерения? Настолько серьёзны, что он согласился сократить зарплату с $ 53 млн в прошлом сезоне до $ 4 млн в следующем. Когда играешь в НБА, чемпионский титул значит всё.

Не могу с уверенностью сказать, что у «Филадельфии» Леброна больше шансов выиграть чемпионат, чем у «Кливленд Кавальерс» или «Майами Хит», двух команд, с которыми Джеймс уже становился чемпионом и которые, по слухам, были другими финалистами в борьбе за него этим летом. Но возможность помочь «Сиксерс» завоевать первый титул за последние 44 года станет для него огромной мотивацией.

Могу почти с полной уверенностью сказать, что Леброн отлично подходит «Сиксерс». Стартовая пятёрка в составе Джеймса, Джоэла Эмбиида, Джейлена Брауна, Тайриза Макси и Ви Джея Эджкомба способна бороться с любой командой лиги. Они выступают в одном дивизионе с действующим чемпионом, «Нью-Йорк Никс», но если все пятеро подойдут к плей-офф здоровыми, их шансы оцениваю не ниже, чем у любого другого претендента», — приводит слова Абдул-Джаббара Yahoo Sports.