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Аренас признался, что не разговаривал с одноклубниками, зарабатывавшими меньше $ 5 млн

Аренас признался, что не разговаривал с одноклубниками, зарабатывавшими меньше $ 5 млн
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Трёхкратный участник Матча всех звёзд и бывший игрок НБА Гилберт Аренас вспомнил необычное правило, которое действовало во время его выступлений за «Вашингтон Уизардс».

«Я был рок-звездой, детка. Никто не мог мне ничего сказать. Даже ввёл одно правило в команде. Оно не было жёстким, но это было правило. Если ты не зарабатываешь $ 5 млн, не разговаривай со мной напрямую. Я теперь суперзвезда. Скажи тому, кто зарабатывает $ 5 млн, а если он получает $ 5 млн, тогда пусть он передаст мне сообщение», — сказал Аренас в эфире Games with Names.

Аренас выступал за «Уизардс» дольше всего в карьере: с 2003 по 2010 год.

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