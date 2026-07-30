Аренас признался, что не разговаривал с одноклубниками, зарабатывавшими меньше $ 5 млн

Трёхкратный участник Матча всех звёзд и бывший игрок НБА Гилберт Аренас вспомнил необычное правило, которое действовало во время его выступлений за «Вашингтон Уизардс».

«Я был рок-звездой, детка. Никто не мог мне ничего сказать. Даже ввёл одно правило в команде. Оно не было жёстким, но это было правило. Если ты не зарабатываешь $ 5 млн, не разговаривай со мной напрямую. Я теперь суперзвезда. Скажи тому, кто зарабатывает $ 5 млн, а если он получает $ 5 млн, тогда пусть он передаст мне сообщение», — сказал Аренас в эфире Games with Names.

Аренас выступал за «Уизардс» дольше всего в карьере: с 2003 по 2010 год.