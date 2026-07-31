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Игрок НБА заявил, что бывшая ударила его, уничтожила одежду на $ 92 тыс. и угрожала убить

Игрок НБА заявил, что бывшая ударила его, уничтожила одежду на $ 92 тыс. и угрожала убить
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Форвард «Хьюстон Рокетс» Тари Исон обратился в суд с просьбой выдать ему запретительный ордер на фоне дела о домашнем насилии в отношении его бывшей девушки Марилин Маритцы Мело Родригес, информирует TMZ.

По его словам, она ударила его кулаком в лицо, испортила дизайнерскую одежду на $ 92 тыс., отбелив её, а также через знакомого передавала угрозы «сломать мне обе ноги» и «убить меня». Исон также попросил обеспечить ему защиту на всех калифорнийских аренах, где «Хьюстон» проводит свои матчи.

При этом всего за несколько недель до подачи этого заявления, 9 июля, Исон подписал с «Рокетс» новый полностью гарантированный пятилетний контракт на $ 81,5 млн.

Таким образом, общая сумма его будущих гарантированных доходов в НБА превысит $ 97 млн. Новый контракт был заключён после самого результативного сезона в его карьере: в среднем Исон проводил на площадке по 25 минут за игру и сыграл 60 матчей.

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