Партнёр Леброна Джеймса ответил, будет ли у него прощальный тур в стиле «Последнего танца»

Маверик Картер заявил, что у форварда Леброна Джеймса не будет прощального тура в стиле «Последнего танца». Бизнес-партнёр баскетболиста сообщил об этом в соцсети X. Ранее агент Рич Пол отмечал, что Леброн, вероятно, проведёт в лиге ещё от двух до четырёх сезонов, прежде чем завершит карьеру.

Напомним, Леброн Джеймс официально подписал двухлетний контракт с «Филадельфией Сиксерс» на сумму $ 8 млн с опцией игрока на второй сезон. Уже в первом матче за новый клуб 41-летний форвард станет самым возрастным игроком в истории команды, побив рекорд Нэта Харли, который выступал за «Сиксерс» в сезоне-1954/1955 в возрасте 40 лет 138 дней.

Сезон-2026/2027 станет для Леброна 24-м в НБА — это абсолютный рекорд лиги по продолжительности карьеры.