«Голден Стэйт» выбрал на драфте игрока, которого ранее отчитал за поведение

Новичок «Голден Стэйт Уорриорз» Яксель Лендеборг, выбранный калифорнийским клубом под 11-м номером на драфте НБА 2026 года, вспомнил, как в прошлом году проходила его встреча с руководством «Голден Стэйт».

«Я тогда такой: «Чёрт, неужели всё было настолько плохо?» Но, если подумать, мои ответы и правда были не самыми профессиональными. Я просто честно отвечал в духе: «Да, на тренировках я дурью маюсь. Да, в матчах я не делаю свою работу, но всё равно выдаю результат». Наверное, я действительно не создал правильное впечатление», — цитирует Лендеборга ESPN.

После той встречи с руководством «Уорриорз», где ему дали понять, что его поведение не соответствует стандартам профессионального спортсмена, Лендеборг вернулся в NCAA. По итогам сезона-2025/2026 он помог Мичигану выиграть чемпионат, а затем вышел на драфт, где был выбран под 11-м номером. Позже он стал чемпионом Летней лиги НБА и был признан MVP турнира.