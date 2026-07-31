Стивен Эй Смит публично попросил прощения у Кайри Ирвинга за критику из-за COVID-19

Североамериканский журналист и популярный телеведущий Стивен Эй Смит публично извинился перед разыгрывающим «Даллас Маверикс» Кайри Ирвингом за прежнюю критику, связанную с вакцинацией от COVID-19.

«Какой бы ни была правда во всей этой истории, ясно одно: Кайри Ирвинг никому ничего плохого не сделал. Несправедливы были мы. Несправедлив был я. И за это я искренне прошу прощения», — заявил Смит в рамках собственного подкаста.

В своей речи Смит также сослался на недавние слушания в Сенате, где Энтони Фаучи, бывший главный инфекционист США, более ста раз подряд отказался отвечать на вопросы, ссылаясь на Пятую поправку Конституции США, которая защищает от самообвинения. По словам Смита, именно такие действия «дают почву для подозрений» и объясняют скептическое отношение к Ирвингу, Роджерсу и Джоковичу.

Сам Кайри Ирвинг в 2026 году подтвердил, что отказ от вакцинации стоил ему более $ 100 млн — речь шла о потере потенциального долгосрочного контракта. «Я отказался от четырёх лет и более чем $ 100 млн, решив остаться невакцинированным. Это было моё решение», — сказал баскетболист. При этом он подчеркнул, что для него этот вопрос никогда не сводился к деньгам, а был связан с личной свободой выбора.