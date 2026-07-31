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Во Владивостоке простились с Эдуардом Сандлером, трагически погибшим 28 июля

Во Владивостоке простились с Эдуардом Сандлером, трагически погибшим 28 июля
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Во Владивостоке состоялась церемония прощания с общественным деятелем, президентом и главным тренером команды Единой лиги ВТБ «Динамо» Эдуардом Сандлером, который трагически погиб 28 июля.

Панихида прошла в спортивном комплексе «Олимпиец». Проводить тренера в последний путь пришли сотни человек, среди которых были родные, друзья, коллеги, воспитанники и болельщики. По данным местных СМИ, Сандлер погиб в результате несчастного случая во время катания на гидроцикле в Амурском заливе. Обстоятельства происшествия устанавливают следственные органы.

Эдуард Сандлер внес значительный вклад в развитие баскетбола на Дальнем Востоке, занимался организацией крупных турниров и долгие годы оставался одной из самых заметных фигур приморского спорта.

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