После драки с Адебайо Тайлер Хирроу показал тренировку с профессиональным боксёром

Новоиспечённый игрок «Милуоки Бакс» Тайлер Хирроу, перешедший в команду в результате обмена с участием Янниса Адетокунбо, провёл тренировку с профессиональным боксёром Джи'Леоном Лавом.

Фото: Из личного архива Тайлера Хирроу

Фото: Из личного архива Тайлера Хирроу

Ранее в Лас-Вегасе в одном из отелей во время занятия любительской баскетбольной команды, которую Хирроу тренирует в межсезонье, произошёл конфликт между ним и центровым «Майами Хит» Бэмом Адебайо, с которым он прежде выступал за один клуб.

По словам очевидцев, Адебайо ударил Хирроу в лицо. Инцидент начался после словесной перепалки, возникшей из-за колких комментариев Хирроу в социальных сетях в адрес Адебайо после его перехода из «Майами» в «Милуоки». Конфликт удалось остановить тренеру команды Хирроу, который разнял игроков. Официальных комментариев от лиги и клубов по этому поводу не последовало.

Позже Тайлер заявил в интервью, что они с Бэмом уже всё уладили и что он не испытывает обиды, добавив, что «всё с любовью», а также сообщил, что уже связался с главным тренером «Хит» Эриком Споэльстрой. При этом Хирроу отметил, что его публикации в соцсетях были восприняты бывшим одноклубником слишком остро. Сам Адебайо публично этот эпизод не комментировал.