Сергей Карасёв назвал Леброна Джеймса одним из величайших баскетболистов в истории

Форвард БК «Зенит» Сергей Карасёв высказался о величии и наследии Леброна Джеймса в баскетболе.

«Он 100% стоит в одном ряду с самыми величайшими баскетболистами всех времён. Леброн достиг всего, чего только можно, и сделал для баскетбола неимоверное количество вещей.

По поводу перехода: будет очень интересно посмотреть. «Филадельфия» — команда, претендующая на что-то серьёзное, и плюс добавить человека в команду, который будет и «папой», условно говоря, и неимоверным мотиватором, будет приносить огромное количество пользы. Поэтому я считаю, что если у них получится сыграться, если у них получится договориться и поделить мяч, то будет очень интересно.

Сколько он ещё может играть на высоком уровне? Так смотришь на него и видишь, что этот человек до 50 лет может спокойно играть! У него просто какое-то невероятное здоровье, невероятное восстановление. Он следит за всем, чем только можно, поэтому реально, ты смотришь на него и не понимаешь: такое ощущение, как будто ему 30, в самом расцвете сил, он в «прайме»… Смотришь паспорт, а там 41 год! Как минимум пару лет он ещё точно может сыграть», — приводит слова Карасёва «Советский спорт».