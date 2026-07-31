Лукашенко отреагировал на смерть Ивана Едешко, вспомнив его легендарный пас

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Едешко, который ушёл из жизни в возрасте 81 года.

«Примите искренние соболезнования в связи со смертью легенды мирового спорта Ивана Ивановича Едешко. Ушёл из жизни выдающийся спортсмен, игрок из плеяды великих советских чемпионов, чьё имя навсегда вписано в историю мирового баскетбола. Его золотой пас, принёсший победу советской сборной на Олимпиаде 1972 года, стал примером высочайшего мастерства и воли к победе, вдохновил не одно поколение болельщиков и молодых спортсменов. Светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

Белорусский лидер также подчеркнул, что в стране Едешко знали как талантливого тренера и мудрого наставника, внёсшего значительный вклад в развитие и популяризацию баскетбола, а также воспитание молодёжи.