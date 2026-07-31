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«Самара» договорилась о переходе бывшего игрока «Уралмаша» — источник

«Самара» договорилась о переходе бывшего игрока «Уралмаша» — источник
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Руководство «Самары» приняло решение усилить состав 25-летним форвардом Александром Петеневым, который ранее выступал за екатеринбургский «Уралмаш». Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Отметим, что в сезоне-2025/2026 Петенев провёл 24 матча, в 13 из них выходил в стартовом составе. В среднем он проводил на площадке по девять минут, за которые набирал 1,5 очка, 1,3 подбора и 0,4 передачи.

Ранее форвард на протяжении восьми сезонов выступал за саратовский «Автодор». Напомним, в минувшем сезоне «Самара» заняла последнее место по итогам регулярного чемпионата, одержав всего две победы при 38 поражениях.

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