Всеволод Ищенко раскрыл, как проходило его 3D-сканирование для игры NBA 2K

21-летний российский защитник Всеволод Ищенко поделился впечатлениями от процедуры 3D-сканирования для баскетбольного симулятора NBA 2K.

«После игры с «Мемфисом» нам сказали: «Вы идёте 2K-скан делать». И я: «Что?.. Ничего себе». Там такой маленький автобусик. На нас надели футболки серые, мы сначала сфотографировались. Потом на тебя надели шапочку со всякими датчиками, ты зашёл тоже в такую комнату… Очень необычный опыт. Ну, всякие вот эти камеры, датчики фотографируют — и просто понимаешь, что, возможно, будет шанс, что ты окажешься в этой игре, в которой раньше сам только за других игроков играл.

Потом я ещё выхожу из этого автобуса, и там всем, кто в этом участвует, дарят PlayStation 5 и игру — тоже NBA 2K26. И это просто что-то с чем-то. Они спокойно к этому относятся, а для меня это… У меня в детстве не было никогда приставки, и я только первую себе приставку, когда в Краснодаре был, купил, получается, два года назад. Играл тоже, были невероятные эмоции. Потом, естественно, чуть-чуть подостыл, потому что нельзя много в это играть. Ну, отложил всё это дело. Но всё равно эмоции от того, что подарили это просто так...» — сказал Ищенко на YouTube-канале «Взял Мяч».

Ищенко был выбран клубом «Даллас Маверикс» под 56-м номером на драфте НБА 2026 года.

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