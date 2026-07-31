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Всеволод Ищенко ответил, готов ли пожертвовать зарплатой, чтобы остаться в НБА

Всеволод Ищенко ответил, готов ли пожертвовать зарплатой, чтобы остаться в НБА
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21-летний российский защитник Всеволод Ищенко ответил на вопрос, готов ли пожертвовать финансовой выгодой ради продолжения карьеры в НБА.

— Двусторонний контракт после налогов, тем более в Далласе, — это очень небольшие деньги. Ты готов сейчас пожертвовать зарплатой, чтобы остаться в НБА?
— Конечно, готов. У меня изначально, когда я был маленьким, была цель — играть в НБА. Поэтому, наверное, сейчас не тот период карьеры, когда ты должен выбирать деньги, а не возможность. Я думаю, вопрос денег встанет потом уже, когда ты становишься более взрослым. Сейчас нужно работать и действовать там, где будет лучше для тебя, — приводит слова Ищенко «Спорт-экспресс».

Ищенко был выбран клубом «Даллас Маверикс» под 56-м номером на драфте НБА 2026 года.

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