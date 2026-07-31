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Сергей Карасёв рассказал, что думает о новом тренере «Зенита» Душко Ивановиче

Сергей Карасёв рассказал, что думает о новом тренере «Зенита» Душко Ивановиче
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Форвард «Зенита» Сергей Карасёв поделился мнением о новом тренере клуба Душко Ивановиче, который возглавил санкт-петербургский коллектив в июне этого года.

— Новым главным тренером назначен Душко Иванович. Что‑то слышали о нём ранее?
— Конечно. Все всё о нём слышали. Классный специалист, который много лет тренировал на высоком уровне команды Евролиги, добивался больших успехов. Я с ним пересекался, когда играл за «Зенит» против «Химок», которыми он руководил. Поэтому, безусловно, наслышан о нём. С большим желанием и удовольствием жду нового сезона, чтобы поработать под его руководством.

— Он славится довольно тяжёлыми тренировками. Ментально уже подготовились к этому?
— Я не знаю, мне кажется, всегда тяжело как‑то именно подготовиться к определённому роду тренировок. Ментально это надо прочувствовать. Я думаю, что вот сейчас, когда всё начнётся, уже и будет понимание какое‑то.

— Иванович говорил, что ему хотелось бы, чтобы игроки уже были в хорошей форме до начала работы. Лично вы как оцените своё состояние в данный момент?
— Понятное дело, что тяжело, наверное, без командного тренировочного процесса, без игровой практики подойти на 100%, но всё равно лето провёл довольно‑таки неплохо. Тренировался, работал над своими физическими кондициями, поэтому к предсезонке должен быть готов, — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

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