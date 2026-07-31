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«Не знаю, заметили ли вы». Новичок «Бруклина» Браун высказался о Егоре Дёмине

«Не знаю, заметили ли вы». Новичок «Бруклина» Браун высказался о Егоре Дёмине
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Защитник «Бруклин Нетс» Микель Браун высказался о своём партнёре по команде, российском разыгрывающем Егоре Дёмине. Браун был выбран «Бруклином» под шестым номером на драфте НБА 2026 года.

«Это мой бро, чувак. Мы постоянно подшучиваем друг над другом. Не знаю, заметили ли вы, но во время игры мы всё время подкалываем друг друга, просто шутим. У нас отличные отношения. Думаю, мы оба понимаем, что мы вроде как перспективный молодняк, который подтягивается наверх и стремится стать лучше, сделать друг друга сильнее.

И я, и он можем подтвердить: моя задача — облегчить жизнь ему, а его задача — сделать жизнь проще для меня. Так что мы сразу нашли общий язык», — сказал Браун в подкасте Nets Pod.

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