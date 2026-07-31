«Зенит» подписал контракт с американским разыгрывающим Нэйтом Мэйсоном

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим Нэйтом Мэйсоном. Соглашение с 31-летним защитником рассчитано до конца сезона-2026/2027.

«Зенит» приветствует Нэйта в Санкт-Петербурге и желает ему успешного сезона, яркой игры и больших побед в составе сине-бело-голубых!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Фото: БК «Зенит»

За профессиональную карьеру Нэйт выступал в чемпионатах Израиля, России, Германии, Китая, Пуэрто-Рико, Франции, Турции и ОАЭ. В сезоне-2020/2021 Мэйсон играл за «Автодор», где в среднем набирал 14,9 очка и 6,2 передачи за матч.

С сезона-2024/2025 был игроком БК «Дубай», прошлый сезон почти полностью пропустил из-за травмы шейного отдела.