Совладелицу клуба WNBA наказали после резонансного скандала на тему спортсменов* в спорте

Совладелица клуба WNBA «Сиэтл Шторм» Селеста Китон получила штраф и отстранение от посещения пяти ближайших домашних матчей команды после инцидента с юными болельщицами «Индианы Фивер», пришедшими на игру в поддержку защитницы Софи Каннингем. Об этом информирует Reuters со ссылкой на пресс-службу лиги.

Ранее Каннингем выступила против участия трансгендерных спортсменов* в женских соревнованиях.

Во время матча девушки держали плакаты с надписью: «Спасибо, Софи, что защищаешь девочек», выражая поддержку позиции баскетболистки по вопросу участия трансгендерных* спортсменов в женском спорте. По словам организатора акции, журналистки Брэнди Круз, часть зрителей освистывала подростков, а один из болельщиков выкрикивал в их адрес оскорбления. Кроме того, Китон, как утверждается, назвала девушек «чёртовыми сумасшедшими».

После инцидента «Сиэтл» извинился, а Китон была оштрафована и отстранена от посещения пяти домашних игр команды.

* — «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

Главные новости дня: