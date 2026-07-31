«Я едва не подрался с Райли». Дуэйн Уэйд — об уходе Леброна из «Майами» в 2014 году

Экс-игроки «Майами Хит» Дуэйн Уэйд и Юдонис Хаслем в рамках подкаста Хаслема обсудили уход форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса из «Майами» в 2014 году.

Хаслем: Долгое время после ухода Леброна мы все ходили словно в тени.

Уэйд: Да, потому что мы уже не были претендентами на титул. Это тяжёлое чувство — снова сталкиваться с реальностью посредственной команды.