«Я едва не подрался с Райли». Дуэйн Уэйд — об уходе Леброна из «Майами» в 2014 году

Экс-игроки «Майами Хит» Дуэйн Уэйд и Юдонис Хаслем в рамках подкаста Хаслема обсудили уход форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса из «Майами» в 2014 году.
Хаслем: Долгое время после ухода Леброна мы все ходили словно в тени.
Уэйд: Да, потому что мы уже не были претендентами на титул. Это тяжёлое чувство — снова сталкиваться с реальностью посредственной команды.
Уэйд: Но есть одна вещь, с которой я до сих пор не могу согласиться: меня поразило, как был обставлен весь этот уход. Мы провели вместе четыре сезона — это была редкая возможность. Если он решил уйти тогда, всё должно было закончиться достойно. Но из-за отсутствия нормального общения всё искусственно усложнили. Он пришёл сюда, добился своего и выполнил все свои обещания. Но сильная личная реакция Пэта Райли на его уход стала для меня шоком. Однажды на тренировке я едва не подрался с [Пэтом] Райли.