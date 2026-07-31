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Егор Амосов исполнил слэм-данк после финта на тренировке за университетскую команду США

Егор Амосов исполнил слэм-данк после финта на тренировке за университетскую команду США
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18-летний российский баскетболист Егор Амосов исполнил данк во время тренировки. Спортсмен сделал обманное движение, имитируя бросок, после чего прошёл к кольцу и забил сверху.

Егор Амосов исполнил слэм-данк после финта на тренировке:

В начале июля Амосов подписал контракт с командой «Коннектикут Хаскиз», выступающей в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Ранее выступал в системе мадридского «Реала».

«Коннектикут» является одним из самых титулованных колледжей, в его активе 18 общих титулов чемпионов NCAA в мужском и женском баскетболе. Университет стал единственным в стране, чьи мужская и женская команды выиграли национальные титулы в один и тот же год.

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