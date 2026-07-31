Олимпийский комитет России отреагировал на смерть баскетболиста Ивана Едешко

Олимпийский комитет России выразил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Едешко. Легендарный баскетболист умер в возрасте 81 года.

«Иван Иванович — один из лучших разыгрывающих в истории отечественного баскетбола, при росте в 196 см он изменил сам подход к игре на этой позиции.

Долгие годы Едешко выступал и за национальную команду. Самым памятным моментом его карьеры стали легендарные «три секунды» из олимпийского финала в Мюнхене — тогда именно Едешко отдал передачу на Александра Белова, забросившего решающий мяч в корзину американцев. Помимо этого, Иван Иванович со сборной СССР выигрывал бронзу Игр-1976, чемпионат мира и два чемпионата Европы и не раз становился призёром.

Закончив играть, Едешко больше двух десятков лет посвятил тренерской работе. Он много лет входил в штаб национальной команды, в начале 90-х возглавлял ЦСКА и выигрывал с ним чемпионат России, получил звания «Заслуженный тренер СССР» и «Заслуженный тренер России». Также Иван Иванович отдавал много сил популяризации баскетбола. В последние годы его нередко можно было увидеть на различных мероприятиях, особенно детских — он охотно делился опытом с юными спортсменами, раздавал автографы, рассказывал про те самые «три секунды».

Олимпийский комитет России выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Едешко», — сообщается в пресс-релизе комитета.