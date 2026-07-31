Инсайдер: Подзиемски может получить контракт более чем на $ 20 млн за сезон

Инсайдер Бретт Сигель поделился ожиданиями относительно нового контракта защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Брэндина Подзиемски.

«Представители разберутся, каков настрой Брэндина Подзиемски, а его агенты поймут, как ситуацию видят в «Голден Стэйт Уорриорз». После этого стороны будут двигаться дальше. Сумма нового контракта, скорее всего, окажется где-то между продлением Моузеса Муди и соглашением Джордана Пула, которое он подписал после чемпионства 2022 года. Да, диапазон довольно широкий: примерно от $ 13 млн до $ 30 млн в год. Но, думаю, итоговая цифра окажется где-то посередине.

На мой взгляд, наиболее реалистичный вариант — около $ 18-19 млн за сезон. Хотя лично я ожидаю, что контракт будет немного выше $ 20 млн, примерно в диапазоне от $ 22 млн до $ 24 млн в год для Брэндина Подзиемски. Именно так сейчас выглядит рынок для игроков его уровня. Он уже больше года является игроком стартовой пятёрки и, скорее всего, останется в старте «Голден Стэйт» и в новом сезоне. Более того, его роль станет значительно больше, чем год назад.

Команда рассчитывает, что Подзиемски станет одним из ключевых игроков, отвечающих за вывод мяча и организацию атак, чтобы Стефен Карри мог чаще открываться без мяча после заслонов. «Уорриорз» это действительно необходимо», — приводит слова Сигеля аккаунт ClutchPoints в социальной сети Х.