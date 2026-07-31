Рич Пол объяснил, почему Леброн Джеймс не перешёл в «Сан-Антонио»

Известный агент Рич Пол рассказал, почему форвард Леброн Джеймс не оказался в составе «Сан-Антонио Спёрс», несмотря на серьёзный интерес клуба.

«Если вернуться и посмотреть тот выпуск Whiteboard, то вы увидите, что «Спёрс» были там на одном уровне с «Нью-Йорк Никс». Это были две команды, которые дольше всех оставались в борьбе за Леброна. «Спёрс» вообще стали своеобразными финалистами этой гонки.

Когда у тебя есть такой игрок, как Виктор Вембаньяма, нужно уважать его развитие и его положение в команде. Но когда на горизонте появляется Леброн Джеймс, всё становится гораздо сложнее. Неважно, кто ты. Это просто… это Леброн.

Конечно, Грег Попович и весь штаб наверняка приняли бы его с распростёртыми объятиями. Но при этом нужно проявлять уважение к тому, что у тебя уже есть. То же самое касается и «Никс». Организации оказываются в непростой ситуации, потому что речь идёт не о том, чтобы просто добавить ещё одного игрока в состав. Это целая гора. Это Леброн», — сказал Пол в эфире подкаста Game Over.