Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Едешко

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к родным и близким олимпийского чемпиона по баскетболу Ивана Едешко, который ушёл из жизни в возрасте 80 лет.

«Скончался Иван Иванович Едешко — легендарный баскетболист, наставник и педагог. Иван Иванович посвятил свой талант спорту. С честью представлял нашу страну на самых престижных мировых турнирах, Олимпийских играх, завоевал десятки наград, по праву пользовался уважением и признанием коллег и многочисленных болельщиков. И, конечно, щедро делился своим опытом и знаниями с молодыми игроками, вёл большую общественную работу, воспитывал новые поколения достойных спортсменов и тренеров.

В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова поддержки», — приводит слова Путина официальный сайт президента.