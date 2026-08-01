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Антон Юдин провёл параллель между новичком «Уралмаша» и лидером ЦСКА Каспером Уэйром

Антон Юдин провёл параллель между новичком «Уралмаша» и лидером ЦСКА Каспером Уэйром
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Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин рассказал, почему клуб подписал контракт с американским разыгрывающим Крисом Клемонсом. Специалист отметил, что при выборе игрока ключевую роль сыграли не антропометрические данные, а игровые качества, приведя в пример лидера ЦСКА Каспера Уэйра.

— Давайте отдельно поговорим о легионерах. Крис Клемонс — буквально 175 см ростом, но был лучшим бомбардиром чемпионата Германии. Почему решили выбрать именно его, несмотря на скромные габариты?
— С одной стороны, баскетбол — это игра для высоких людей. С другой — он тем и хорош, что у людей, которые не сильно выделяются по антропометрии, есть хорошие шансы заявить о себе в больших лигах, в больших командах. Примеров этому достаточно. Возьмите, например, Каспера Уэйра — тоже невысокий баскетболист.

Поэтому при выборе игрока на эту позицию мы смотрели не на ростовые данные, а на другие качества. Клемонс был не единственным кандидатом, да, переговоры шли и с другими игроками. Но сложилось так, что конечный выбор пал на Криса. Надеюсь, он оправдает надежды, полюбится нашим болельщикам и будет их радовать своей яркой игрой, — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с главным тренером «Уралмаша» Антоном Юдиным на «Чемпионате».
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