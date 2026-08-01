«Это я виноват». Антон Юдин высказался об уходе части игроков «Уралмаша»

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин поделился мнением о кадровых изменениях в команде после окончания сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Нынешним летом команду покинули такие игроки, как Тайрелл Нэльсон, Гарретт Нэвелс, Александр Петенев, Иван Пынько, Кирилл Писклов.

— С таким активным обновлением состава стоит ли ждать глобальных перемен в игре «Уралмаша»? Или вы планируете «строить» на основании того баскетбола, который мы видели с января по май?

— Для начала я бы хотел поблагодарить тех игроков, которые ушли из команды. Всех до одного. К сожалению, спортивная жизнь профессионального баскетболиста — она такая. Приходит новый тренер и что-то видит немного по-другому, нежели предыдущие. И это сказывается на том, останешься ты в команде или нет. Поэтому их уход из клуба ни в коем случае не говорит об их профессиональных качествах. Это скорее говорит о… В общем, это я виноват (смеётся).

Ни к кому в плане человеческих отношений не было претензий, всем до одного благодарен — и иностранцам, и россиянам. Просто я посчитал, что нам надо двигаться в другом направлении. Поэтому на место ушедших мы пригласили тех, о ком мы сейчас с вами говорили. Что-то в нашей тактике, естественно, останется, потому что многих игроков сохранили, но будет и достаточно много нового. Команда, в которой практически все хорошо бросают издалека, должна играть чуть-чуть по-другому. Поэтому, конечно, какие-то изменения в плане тактики будут, но я не думаю, что они будут критичными, — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с главным тренером «Уралмаша» Антоном Юдиным на «Чемпионате».

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