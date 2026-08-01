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Антон Юдин — о «Локомотиве-Кубань»: до конца не понял, за что был уволен

Антон Юдин — о «Локомотиве-Кубань»: до конца не понял, за что был уволен
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Бывший главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин высказался о своей отставке из краснодарского клуба. По словам специалиста, он так и не получил чёткого объяснения причин увольнения. В настоящий момент Юдин является наставником «Уралмаша».

«Начало чемпионата мы провели не в лучшей форме, не в полном составе. Джеремайя Мартин травмировался в первом же матче, не отыграл и половины. Потом были новые легионеры, отъезд Ройса Хэмма. Я знаю, что во многих командах такая ситуация, однако в том году из «Локомотива» также ушёл костяк россиян, который определял игру команды, а на их место пришло много новых игроков.

Естественно, я видел недовольство президента результатами некоторых игр. Но не могу сказать, что чувствовал, будто для меня что-то меняется, — был занят решением вот этих проблем. Я до конца не понял, за что был уволен, скажем так. Потому что я не нарушал условия договора», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с главным тренером «Уралмаша» Антоном Юдиным на «Чемпионате».
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