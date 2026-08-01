Антон Юдин: Елатонцев вроде говорил мне, что решил остаться в «Локо» и в России, но уехал

Бывший главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин вспомнил об уходе из команды центрового Кирилла Елатонцева. Спортсмен покинул железнодорожников в конце прошлого года, после чего перешёл в NCAA, подписав контракт с «Оклахома Сунерс».

Юдин сейчас является наставником «Уралмаша».

— Несмотря на кадровые сложности, с «Локомотивом» сезон начинался неплохо — в какой момент вы почувствовали, что ситуация начинает меняться не в лучшую сторону?

— Если вернуться к самому началу, я был удивлён предложением «Локомотива» и господина Ведищева. Очень благодарен за то, что он дал мне шанс работать в Единой лиге — независимо от того, что в ходе сезона я был уволен. Он дал мне возможность показать то, как я знаю баскетбол, что умею, какой опыт накопил. Как уже говорил, я анализирую всё больше, чем нужно. Поэтому могу приводить только факты — коротко, не углубляясь в детали.

Я пришёл в команду, которая была собрана до меня. И, не знаю в связи с чем, предсезонка началась с череды травм. Сначала молодые россияне получали травмы, потом приехал Винс Хантер и практически сразу заработал повреждение. Ещё вся эта ситуация с Елатонцевым… Он вроде говорил мне, что решил остаться в команде и в России, но в итоге перед началом сезона уехал. Тогда у меня создавалось впечатление, что я нахожусь в постоянном поиске — в постоянной предсезонке. То есть состав уже сформирован, и мне нужно придумать, какая тактика для него будет лучшей. Елатонцев уехал, было огромное количество травм и так далее, — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с главным тренером «Уралмаша» Антоном Юдиным на «Чемпионате».

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