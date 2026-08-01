Юдин — об увольнении из «Локо»: результаты были даже выше, чем прописаны в контракте

Бывший главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин высказался о своей работе в краснодарском клубе. По словам специалиста, команда выполнила поставленные задачи, а после его ухода не произошло изменений, которые могли бы оправдать решение об увольнении. В настоящий момент Юдин является наставником «Уралмаша».

«Понятно, что клуб всегда имеет право уволить работника, которого нанял. Но ещё раз скажу — контракт, который я подписывал, мной выполнялся. Результаты были даже выше, чем они были прописаны в соглашении. Официальная версия заключалась в том, что мы показывали неудовлетворительные результаты с командами первой четвёрки. По-моему, мы обыграли дома «Зенит», а все остальные матчи ЦСКА и УНИКСу проиграли. С ЦСКА некоторые встречи были проиграны в обидных концовках, однако сам факт поражения оставался.

Хотя с приходом нового тренера в этом плане ничего не изменилось, как по мне. То, что в конце сезона клуб стал играть более стабильно, связано с покупкой новых игроков. Естественно, состав стал более укомплектованным, и то, что требовалось команде, удалось решить с их приходом. Не хочу оценивать ни работу тренера, ни действия руководства, однако со своей стороны скажу: не считаю, что в «Локомотиве» я делал свою работу плохо. Я не увидел, что после моего ухода в лучшую сторону поменялось то, за что меня уволили», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с главным тренером «Уралмаша» Антоном Юдиным на «Чемпионате».

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