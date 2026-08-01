Антон Юдин объяснил, почему «Уралмаш» не станет сокращать число легионеров

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин объяснил, почему екатеринбургский клуб отказался от идеи сократить число легионеров в составе. По словам специалиста, в нынешних условиях команде необходимы иностранные игроки, чтобы оставаться конкурентоспособной.

— В «Уралмаше» планировали изменить подход к селекции — сделать упор на россиян и сократить число легионеров. Но недавно Виктор Владимирович Ганиенко сказал, что всё же будет пять американцев плюс серб Тасич. Расскажете, с чем связана такая перемена в стратегии?

— Мы, в принципе, и в этом году подобрали достаточно неплохой костяк российских баскетболистов. Другой вопрос в том, что невозможно в сегодняшних условиях взять всех, кого хотелось бы. У нас не самый большой бюджет, не самая, наверное, именитая команда. Но теми, кого мы пригласили, кто согласился играть в «Уралмаше», лично я более чем доволен.

Если бы у нас был очень большой выбор российских баскетболистов, то, возможно, мы бы обошлись четырьмя легионерами. Однако, к сожалению, чтобы быть конкурентоспособными, на данный момент мы просто вынуждены двигаться в сторону большего количества иностранцев. Ещё раз скажу спасибо Виктору Владимировичу — он выслушал мои доводы, и это межсезонье мы можем занести себя в актив. Понятно, не все те игроки, которых мы хотели, пришли к нам. Но это нормально. Клубы соревнуются в том числе и в межсезонье. Я доволен тем, как мы укомплектовались на следующий год, — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с главным тренером «Уралмаша» Антоном Юдиным на «Чемпионате».

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