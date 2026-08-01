Антон Юдин — о назначении в «Уралмаш»: не так много россиян работает у нас в лиге

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин рассказал, почему практически сразу после ухода из «Локомотива-Кубань» в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ согласился возглавить екатеринбургский клуб. По словам специалиста, он не видел смысла брать паузу, поскольку подобные возможности для российских тренеров появляются нечасто.

— После увольнения прошло совсем немного времени до нового назначения. У вас не было желания взять небольшую паузу, переосмыслить произошедшее?

— Не было. Вариант с «Уралмашем» возник практически сразу, потому что слухи о моём увольнении начались гораздо раньше. Меня то увольняли, то оставляли. И в какой-то момент тренер «Уралмаша», думаю, был примерно в такой же ситуации. Я уже знал, что клуб интересуется мной. Поэтому сомнений насчёт того, продолжать работу или нет, у меня не было.

Сложно сказать, было ли это везение или ещё что-то, но практически сразу после увольнения мне представился шанс возглавить «Уралмаш», за что спасибо Ганиенко Виктору Владимировичу. Не так много россиян работает у нас в лиге, и упускать такой шанс было бы просто глупо, — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с главным тренером «Уралмаша» Антоном Юдиным на «Чемпионате».

Главные новости дня: