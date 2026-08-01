Антон Юдин рассказал, что стало для него испытанием при работе в «Локомотиве»

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин вспомнил о работе в «Локомотиве-Кубань». Краснодарский клуб он возглавил летом прошлого года, но зимой 2026-го покинул его.

— Что вам показалось самым сложным в первые месяцы работы на новом уровне?

— Самым сложным всегда является взаимодействие и работа с людьми. И этот сезон не исключение. Большим испытанием для меня было и то, что я шёл в команду, которая была уже набрана — это мы говорим про «Локо».

Я, к сожалению, ещё раз убедился, что гораздо лучше подбирать игроков, основываясь на своём видении, чем идти уже в собранную кем-то команду и пытаться что-то исправить по ходу сезона, — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с главным тренером «Уралмаша» Антоном Юдиным на «Чемпионате».

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