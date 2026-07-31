Президент Единой лиги Кущенко отреагировал на смерть легендарного Ивана Едешко

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал смерть легендарного советского баскетболиста и тренера Ивана Едешко. Олимпийский чемпион 1972 года скончался на 82-м году жизни.

«Единая лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным и близким Ивана Ивановича Едешко. Сегодня скорбит весь наш баскетбол — ушёл из жизни человек, чьё имя навсегда вписано в историю игры тремя секундами Мюнхена.

Иван Иванович любил повторять, что баскетбол — лучшая игра с мячом. И всей своей жизнью доказывал верность этим словам. Он был максималистом во всём: в игре, тренерской работе, любом деле, за которое брался. К каждому мероприятию, каждой встрече готовился тщательно, до мелочей.

Фильм «Движение вверх» посмотрела вся страна. Иван Иванович принимал самое деятельное участие в его создании и как непосредственный участник тех событий, и как консультант режиссёрской группы. Благодаря этой картине молодое поколение узнало и полюбило и ту великую команду, и самого Ивана Ивановича. Он стал живой легендой, мостом между двумя эпохами.

Он никогда не жалел себя ради развития игры. Поддерживал школьный и студенческий баскетбол, был готов участвовать во всём, что приносило популярность его любимой игре. Совсем недавно, в апреле, мы вместе были на Суперфинале «КЭС‑БАСКЕТ» в Ижевске. Иван Иванович был невероятно активен, встречался со школьниками и студентами, делился историями, заряжал ребят своей энергией.

Таким он и останется в нашей памяти: сильным, увлечённым, преданным баскетболу до последнего дня. Светлая память легенде», — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги.