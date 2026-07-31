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Комиссионер НБА ответил, кто станет следующим лицом лиги после ухода Леброна Джеймса

Комиссионер НБА ответил, кто станет следующим лицом лиги после ухода Леброна Джеймса
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Комиссионер НБА Адам Сильвер ответил, кто станет следующим лицом лиги после завершения карьеры Леброна Джеймса («Филадельфия Сиксерс»).

«Мы не создаём эти лица в офисе лиги. Они заслуживают это самостоятельно на площадке. Шей [Гилджес-Александер] — наш MVP. Он был лидером по очкам в этом году. Леброн — лицо лиги. Майкл [Джордан] был. Кевин [Дюрант] был. Стеф [Карри] был. Потому что они выигрывают титулы.

Спорт — это соревнование. Это о победе. Мне не нужно сидеть здесь и предсказывать, кто будет следующим лицом лиги. Они заслуживают это, возвышают себя тем, что делают на площадке. Это следующее поколение, которое хочет перенять это наследие… Именно здесь появляются соревновательные жилки. Они должны заслужить это», — сказал Сильвер на YouTube-канале Club 520 Podcast.

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