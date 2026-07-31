Инсайдер ответил, когда НБА может расшириться до 32 команд

Американский спортивный журналист и известный инсайдер Эван Сайдери высказался по поводу расширения Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«По-прежнему существует твёрдая уверенность в том, что НБА вскоре объявит о расширении до 32 команд, начиная с сезона-2028/2029.

В качестве новых городов будут выбраны Лас-Вегас и Сиэтл, и за кулисами уже идёт активная подготовка к торгам. Драфт расширения НБА состоится в межсезонье 2028 года», — написал Сайдери в социальной сети Х.

С момента появления НБА в 1946 году в лиге было 11 команд. В 2004-м появился клуб «Шарлотт Бобкэтс», что довело количество коллективов до 30. С тех пор Западную и Восточную конференции представляет по 15 команд.