15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер ответил, когда НБА может расшириться до 32 команд

Инсайдер ответил, когда НБА может расшириться до 32 команд
Комментарии

Американский спортивный журналист и известный инсайдер Эван Сайдери высказался по поводу расширения Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«По-прежнему существует твёрдая уверенность в том, что НБА вскоре объявит о расширении до 32 команд, начиная с сезона-2028/2029.

В качестве новых городов будут выбраны Лас-Вегас и Сиэтл, и за кулисами уже идёт активная подготовка к торгам. Драфт расширения НБА состоится в межсезонье 2028 года», — написал Сайдери в социальной сети Х.

С момента появления НБА в 1946 году в лиге было 11 команд. В 2004-м появился клуб «Шарлотт Бобкэтс», что довело количество коллективов до 30. С тех пор Западную и Восточную конференции представляет по 15 команд.

Материалы по теме
Комиссионер НБА ответил, кто станет следующим лицом лиги после ухода Леброна Джеймса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android