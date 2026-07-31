Чемпион НБА Пол Пирс заявил о падении доходов и оспорил крупные алименты экс-жене — TMZ

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Пол Пирс оспаривает требование своей бывшей жены Принцессы Сантьяго о выплате крупных ежемесячных алиментов на их общего ребёнка, утверждая, что в этом году его доходы резко сократятся. Об этом сообщает американский таблоид TMZ.

Согласно имеющейся информации, Пирс подал в суд документы, в которых оспаривает требование бывшей жены о выплате $ 30 тыс. в месяц на содержание ребёнка, а также ещё $ 100 тыс. на оплату судебных издержек по делу. В своём заявлении Пол указывает, что он не играл в НБА с 2017 года, поэтому зарабатывает не так много, как раньше. За свою карьеру он заработал примерно более $ 200 млн.

Пол заявил, что его доходы неуклонно снижаются, а его контракт с телеканалом Fox Sports 1 закончился в 2021 году. А выплаты от телеканала он будет получать до сентября 2026 года, после чего его доходы сократятся почти вдвое. По его словам, его доход за 2025 год составил $ 1,5 млн.

Пирс заявил, что у него также есть «существенные текущие финансовые обязательства», в том числе по содержанию четверых других детей. Он выплачивает $ 20 тыс. в месяц на содержание супруги и ещё $ 24 тыс. в месяц на содержание ребёнка.

В своих документах Пол заявил, что готов оказывать поддержку Принцессе в воспитании их новорождённого сына Кинга Пирса. Пол попросил о совместной юридической и физической опеке, а Принцесса — о единоличной опеке. Пол заявил, что добровольно выплачивает $ 5000 в месяц на содержание ребёнка. Он отметил, что доход Принцессы составляет более $ 400 тыс. в год и у неё нет финансовых ограничений, как она утверждает.

Пол предлагает выплачивать около $ 4145 в месяц на содержание ребёнка, что значительно меньше суммы, которую она запросила. Он также опроверг утверждения Принцессы о его личной жизни и употреблении алкоголя — полная чушь.