«Побаиваются даже игроки». Медведев — о предсезонной подготовке «Зенита» с Ивановичем

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев высказался о подготовке санкт-петербуржцев к новому сезону Единой лиги ВТБ под руководством главного тренера Душко Ивановича.

— С каким настроением готовитесь к началу предсезонной подготовки команды?

— Настроение рабочее, боевое, потому что предыдущий сезон был самым неудачным в истории «Зенита» начиная с даты создания. Есть, конечно, и положительный фактор, что «Зенит-М» стал чемпионом Молодёжной лиги. Но всё‑таки неприятный осадок от того, что вели в полуфинале 3-1 — и, казалось бы, всё бросали на победу, но не забили и даже на овертайм не наиграли.

Потом игра за бронзу. Как сказали даже руководители лиги, это противостояние было самым красивым, потому что финал оказался без интриги. В матче за третье место была настоящая битва. Мы тоже вели 2-0 и проиграли — это одна из причин последующих изменений, организационных и тренерских.

Одна из причин неудачи — это, конечно, тренерская чехарда, которая была в прошлом сезоне. Секулич — хороший, большой тренер, но он не смог наладить игру, видимо, отвлекаясь на сборную Словении. Затем последовали два‑три месяца работы под руководством черногорского специалиста Деяна Радоньича, который очень хотел работать с командой.

Теперь у нас новый тренерский штаб. Нашего нового тренера побаиваются даже игроки, потому что про него много информации, что он очень жёсткий — и это правда. Конечно, есть и много легенд, которые далеки от правды, включая ту, что у него каждая тренировка проходит по пять часов. Сейчас идёт комплектование команды. Уверен, «Зенит» будет играть в хороший, результативный и победный баскетбол, — сказал Медведев «Матч ТВ».