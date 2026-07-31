Клуб Евролиги должен выплатить бывшим игрокам более € 1 млн — источник

Французский баскетбольный клуб АСВЕЛ задолжал приблизительно € 1,2 млн за сезон-2025/2026, поскольку расходы команды на игроков упали ниже минимального уровня, требуемого в соответствии с правилами Евролиги. Об этом сообщает портал Eurohoops.

В соответствии со стандартами конкурентного баланса, разница между фактическими расходами АСВЕЛа и требуемым низким уровнем денежного вознаграждения должна быть распределена между игроками, зарегистрированными в команде в прошлом сезоне. Если задолженность не будет погашена, клуб может быть лишён возможности регистрировать игроков и тренеров на предстоящий сезон Евролиги до тех пор, пока не выполнит свои обязательства.