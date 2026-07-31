Вембаньяма: сейчас я скучаю по ФИБА, но не по НБА

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», рассказал, что счастлив вернуться во Францию и не испытывает тоски по поводу окончания чемпионата.

«Возвращение сюда [в Нантер] очень радует моё сердце. Сейчас не скучаю по НБА, но скучаю по ФИБА. Иногда сложно поддерживать ежедневные связи с Францией, когда проводишь столько месяцев по другую сторону Атлантики. Но когда возвращаюсь сюда, всё становится намного проще, потому что это люди, которых знаю и которым доверяю. В период взросления в Нантере и во Франции в целом, я был окружён почти исключительно хорошими людьми», — приводит слова Вембаньямы портал Eurohoops.