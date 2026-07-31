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Бывший игрок НБА заявил, что из-за увольнения Рича Пола лишился более $ 70 млн

Бывший игрок НБА заявил, что из-за увольнения Рича Пола лишился более $ 70 млн
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Бывший игрок НБА Норрис Коул высказался о сотрудничестве с агентом Ричем Полом.

«Я усвоил суровый урок в баскетбольном бизнесе. Для вас, молодых парней, которые там есть: когда у вас есть агент, убедитесь, что вы вовлечены в происходящее. Не позволяйте им просто решать всё за кулисами без вашего ведома. Это был мой первый раз в статусе свободного агента. Я не знал этого.

У меня был влиятельный агент, позволил ему делать всё, все переговоры. Я даже не задумывался об этом. Но он провёл плохие переговоры. Узнал об этом поздно и в итоге уволил его. И когда вы увольняете влиятельного агента, он, конечно, будет сохранять лицо. Именно это и произошло. Они пытались выставить меня жадным.

В итоге мне пришлось принять предложение в Китае на пару месяцев. Затем я получил там травму, восстанавливался восемь недель, вернулся и получил шанс в «Оклахома-Сити». Но после этого было тяжело, потому что когда кто-то пытается запятнать ваше имя и репутацию, и этот человек имеет влияние и считается влиятельным агентом, восстановиться трудно. Мне удалось восстановиться и продолжить играть. Семья и все остальные были в порядке. Мне удалось восстановиться, но из-за этого я многое упустил. Вероятно, упустил от $ 70 млн до $ 80 млн», — сказал Коул на YouTube-канале The OGs.

Коул выступал в НБА с 2011-го по 2016-й, затем ушёл в Китай, а в 2017-м вернулся в «Оклахома-Сити Тандер», в том же году уйдя из лиги.

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