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«Локомотив-Кубань» подписал американского защитника

«Локомотив-Кубань» подписал американского защитника
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29-летний американский профессиональный баскетболист Тревелин Куин, выступающий на позиции защитника, подписал контракт с командой Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», об этом сообщила пресс-служба краснодарского клуба.

Срок, на который заключено соглашение с легионером, не называется.

Минувший сезон защитник провёл в Китае в составе «Гуандун Саузерн Тайгерс». В 39 матчах регулярного чемпионата он в среднем набирал 19,9 очка, делал 5,7 подбора, 5,2 передачи и 2,6 перехвата за игру, реализуя 49,3% бросков с игры.

Также выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за «Нью-Мексико Стэйт», он помог команде выиграть турнир WAC и был признан самым ценным игроком соревнований.

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