Эрлинг Холанд встретился с Майклом Джорданом

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд встретился с легендарным шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американцем Майклом Джорданом.

«Подпись не требуется», — подписал фото Холанд, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Холанда

Сборная Норвегии на ЧМ-2026 дошла до 1/4 финала, выбив из розыгрыша турнира национальную команду Бразилии (2:1). В четвертьфинале скандинавская команда уступила Англии со счётом 1:2. Эрлинг Холанд по ходу первенства мира забил семь голов.

Майкл признаётся многими спортсменами и аналитиками как величайший баскетболист в истории. Джордан является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США, также пять раз его признавали самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона НБА.