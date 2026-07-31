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Томович отреагировал на переход легионера из США в «Локо»

Томович отреагировал на переход легионера из США в «Локо»
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Главный тренер краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Томислав Томович прокомментировал заключение соглашения с 29-летним американским профессиональным баскетболистом Тревелином Куином, который выступает на позиции защитника.

«Тревелин — игрок с серьёзным опытом выступлений в НБА, мы очень рады его подписанию. Его игровые качества полностью соответствуют тому, что мы искали для нашей команды. Уверен, что он быстро станет важной частью коллектива, хорошим партнёром для одноклубников и сможет получать удовольствие от баскетбола в России. Думаю, это отличное сочетание, надеюсь, что вместе нас ждёт успешный сезон», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

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